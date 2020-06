Prijs van graf verschilt soms duizenden euro’s per gemeente

MIDDELBURG - Een graf is in de ene gemeente veel duurder dan in de andere. Nabestaanden betalen bijvoorbeeld in Middelburg drie keer zo veel als in de gemeente Hulst. Dat scheelt duizenden euro’s, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van uitvaartonderneming Monuta naar de graf- en crematiekosten .

Een eenpersoonsgraf op een gemeentelijke begraafplaats voor minimaal 20 jaar kost in Zeeland gemiddeld 3400 euro, inclusief onderhoud- en begraafkosten. Dat is relatief hoog, want het gemiddelde van alle begraafplaatsen in Nederland is 2949 euro. Noord-Brabant is het goedkoopst, met gemiddeld nog geen 2000 euro. In Zuid-Holland gaat het om ruim 4000 euro.

Volgens Monuta heeft de gemeente Middelburg de duurste begraafplaatsen. Een eenpersoonsgraf komt in Middelburg, Arnemuiden of Sint Laurens neer op 5122 euro en een tweepersoonsgraf op 6599 euro. Daarbij gaat het om een optelsom van grafrecht voor 20 jaar, begraafkosten, algemeen onderhoud en vergunning voor een grafmonument.

Aanmerkelijk goedkoper

In Hulst - de goedkoopste Zeeuwse gemeente, aldus Monuta - is dat aanmerkelijk goedkoper. Voor een eenpersoonsgraf in Hulst, Kloosterzande of Graauw moet 1750 euro worden neergeteld. Voor een tweepersoonsgraf wordt 2123 euro gerekend. Landelijk variëren de kosten van een eenpersoonsgraf van 748 euro in Losser tot ruim 8000 euro op begraafplaats Esserveld in Groningen.

Lastig te vergelijken

Monuta benadrukt dat de kosten voor een graf vaak lastig te vergelijken zijn. De opbouw van de kosten verschilt per gemeente en is niet altijd even inzichtelijk. Ook is vaak onduidelijk hoe prijsstijgingen tot stand komen.

De uitvaartonderneming vindt dat de kosten beter vergelijkbaar moeten worden, ook voor mensen die er niet dagelijks mee bezig zijn. Zij heeft daarom haar onderzoek aangeboden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, met het verzoek om te komen tot ‘meer uniformiteit en transparantie in gemeentelijke grafkosten voor de consument’.

Crematie: gemiddeld 1292 euro

De kosten van een crematie lopen minder uiteen dan de grafkosten. In Zeeland is dat gemiddeld 1292 euro voor een crematie met gebruik van de aula. In de andere provincies varieert dat van 1246 euro in Gelderland tot 1522 euro in Overijssel.

Zeeuwen kiezen nog altijd relatief weinig voor cremeren. Dat gebeurt bij 56 procent van de sterfgevallen, het laagst van alle provincies. In Drenthe wordt 84 procent van de overledenen gecremeerd, in Limburg zelfs 88 procent.

Toch is het aandeel ook in Zeeland stijgende. Enkele jaren geleden ging het nog om 50 procent. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen kiest met vaker voor cremeren dan voor begraven.