Prijs fritesaardappelen gekelderd door sluiting horeca

Update 14:52 uur Zeeuwse patiënt met corona overleden, drie medewer­kers besmet

14:52 MIDDELBURG - Bij ouderenorganisatie SVRZ is een cliënt die eerder positief testte op het coronavirus, donderdag overleden. ,,Het is nog onduidelijk of de doodsoorzaak het coronavirus is geweest”, zegt woordvoerster Marije Jongepier. ,,Deze persoon was al stervende.”