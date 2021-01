Prentenboek Coco tijdens voorleesdagen via podcast

Video Wie de geheime code kent, krijgt een gratis zak vitamien­tjes op de markt in Nieuwdorp

13 januari NIEUWDORP - Ronnie de Bruine heeft waarschijnlijk nog nooit zoveel kinderen aan de kraam gehad als vanmorgen op de markt in Nieuwdorp. De dorpsschool had voor iedereen die ‘de geheime code’ kon vertellen een gratis zak fruit bij hem klaargelegd. Directeur Pieter Goudappel: ,,In deze periode lopen ze ze het fruit mis, terwijl ook nu gezond snoepen heel belangrijk is.”