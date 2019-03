Premier Mark Rutte komt naar Zeeland en houdt speeddates met ondernemers

Rutte komt naar Zeeland in het kader van de verkiezingen voor Provinciale Staten op woensdag 20 maart. Aanstaande maandag doet de VVD-leider vanaf 19:30 uur speeddates met Zeeuwse ondernemers. Een gelegenheid voor hen om hun ideeën voor Zeeland te pitchen, aldus de VVD. De speeddates zijn in het Portaal van Vlaanderen. Dit informatiecentrum over de nieuwe sluis bij Terneuzen wordt door zo’n vijftig vrijwilligers draaiende gehouden.

Ook lijsttrekker van de VVD voor Provinciale Staten Kees Bierens is op de avond aanwezig. Bierens laat in een persverklaring weten dat ‘Zeeland een prachtige provincie is waar we veel samen hebben opgebouwd'. ,,Maar dat wil niet zeggen dat we achterover kunnen leunen. Om te zorgen dat er in de toekomst genoeg werk voor iedereen is, zijn deze ondernemers onmisbaar. Wij zijn daarom blij dat Mark Rutte langs komt om met hen in gesprek te gaan.”