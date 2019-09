Precies dertig jaar vermist: politie zoekt nog altijd naar Jan en Riet Kelders

VLISSINGEN - De politie doet opnieuw een poging om duidelijkheid te krijgen over het lot van Jan en Riet Kelders uit Cuijk, die sinds deze week precies dertig jaar van de aardbodem lijken te zijn verdwenen. Hun auto werd destijds in Vlissingen gevonden.

Het echtpaar Jan en Riet, destijds allebei begin zestig, zou op 22 september 1989 in zijn kleine bestelauto zijn vertrokken vanaf hun huis in de Haagsestraat in Cuijk. Sindsdien is geen enkel levensteken van de draaiorgelbouwers ontvangen. Er werd wel aangenomen dat ze er misschien een tijdje tussenuit waren gegaan, wellicht naar Engeland. Maar nadat drie weken later de bestelauto werd teruggevonden in Vlissingen, werd die optie uitgesloten, zeker omdat zij niet op de passagierslijsten van schepen van Vlissingen naar Engeland stonden.

In 2016 kreeg de politie aanwijzingen dat er mogelijk sprake was geweest van een misdrijf. Het terrein van de woning in de Haagsestraat werd afgezocht, zelfs de betonnen vloer werd opengebroken, maar het vermiste paar werd niet gevonden. Alle tips die in de loop der jaren zijn binnengekomen, zijn onderzocht, maar de politie heeft nooit een spoor van Jan en Riet kunnen vinden.