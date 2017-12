Potvis keert terug naar Domburg, dwergvinvis Neeltje Jans wordt onderzocht

OOSTKAPELLE - De dode potvis die 1 december aanspoelde op het strand bij Domburg krijgt vrijwel zeker een tweede leven in Natuurmuseum Terra Maris in Oostkapelle. Natuurhistorisch museum Naturalis staat positief tegenover overdracht van het skelet, zei gedeputeerde Carla Schönknecht vrijdag in Provinciale Staten.

Er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo zal Naturalis onderzoeken of de aquariumzaal in Terra Maris geschikt is voor de expositie van het skelet. Ook de kosten zijn nog een punt. De potvis moet worden geprepareerd, vervoerd en opgesteld.

Per motie riepen de PvdA, SP, GroenLinks en D66 de provincie op de regie over terugkeer van de potvis te nemen, niet per se om meteen geld op tafel te leggen. De motie kreeg ruime steun, waardoor gedeputeerde Carla Schönknecht 'carte blance krijgt voor een hoop rotte vis', zoals SGP-Statenlid Joan van Burg fijntjes opmerkte.

Schönknecht vindt de expositie van het potvisskelet een leuk idee. De kosten zijn van latere zorg. Mogelijk valt er een bijdrage van de Postcodeloterij binnen hengelen.

Uit het onderzoek naar de Domburgse potvis door de Universiteit Utrecht en Wageningen Marine Reseach is gebleken dat het dier ondervoed was. "Dat kunnen we afleiden uit de spekdiktes en de staat waarin de spieren verkeerden", aldus Lonneke IJsseldijk, coördinator van het onderzoek naar gestrande zeezoogdieren.

"Deze walvis verkeerde duidelijk in een slechtere conditie dan bijvoorbeeld de potvissen die we in 2016 zagen op Texel. Momenteel wordt ook nog onderzocht of de potvis wellicht ziek was, wat de verzwakking kan verklaren. Daarvoor moeten de uitslagen van een aantal aanvullende testen nog worden afgewacht.

Dwergvinvis