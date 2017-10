PotatoNL: één beursnotering voor aardappelen

GOES - Een doorbraak in aardappelland. Na veel vijven en zessen gaan de aardappelbeurzen Goes, Emmeloord en Rotterdam op in PotatoNL. Daardoor krijgen boeren, verwerkende industrie en handel vanaf 14 november per week één landelijke beursnotering. Nu zijn dat er drie en willen nog wel eens van elkaar verschillen.

De transacties tussen telers, handel en aardappelindustrie vormen wekelijks de beursnotering. Deze prijs is leidend voor de hele aardappelketen. Tot nu toe was het spelersveld echter verdeeld. Emmeloord had alle drie partijen aan tafel. In Goes had de aardappelverwerkende industrie (vier aardappelverwerkers waaronder McCain en Lamb Weston / Meijer) haar medewerking opgezegd, terwijl de frietfabrieken goed zijn voor 60 tot 70 procent van de aardappelaankopen. In Rotterdam kwam de prijs alleen tot stand op basis van marktprijzen van diezelfde industrie .

PotatoNL maakt de beursnotering transparant, zegt voorzitter Watze van der Zee van de beurs Goes. In de nieuwe opzet vervalt de beurs Rotterdam. Goes en Emmeloord blijven bestaan. Van der Zee erkent dat Goes een stukje zelfstandigheid verliest, maar de aardappelketen als geheel wint erbij. PotatoNL wordt 14 november in Nieuwdorp gelanceerd.