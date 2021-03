Pot van 1 miljoen voor verbouwen leegstaande panden tot woningen

LIJSTTREKKERS OVER ZEELAND | VIDEO Lilianne Ploumen (PvdA): Laat multinatio­nals en miljonairs betalen voor voorzienin­gen in Zeeland

1 maart 's-GRAVENPOLDER - Voor PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen is haar Limburgse tongval een effectief wapen in de verkiezingscampagne. ,,U hoort aan mij dat ik niet uit de Randstad kom. Rutte III is echt een Randstadkabinet. Wij willen de komende jaren juist investeren in de regio.”