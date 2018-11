Pot geld voor duurzame ideeën Zeeuwse jongeren

Agenten vinden slapende man langs de snelweg - politie vermoedt drugsge­bruik

17:02 GOES - Agenten keken even raar op toen ze afgelopen nacht bij Oost-Souburg een auto langs de snelweg zagen staan met daarin een slapende man. Hij had vermoedelijk drugs gebruikt. Ook elders in de provincie werden drugsrijders gepakt.