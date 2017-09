Poster filmfestival: na-aperij of eerbetoon?

PolVLISSINGEN - Het affiche van Film by the Sea 2017 blijkt opvallende overeenkomsten te vertonen met een foto die is gemaakt rondom de film 'Le mépris' (1963) van Jean-Luc Godard. Daarop zijn Brigitte Bardot en Fritz Lang te zien.

De poster van Film by the Sea, met Sanne de Regt en Christophe Haddad, is gemaakt door de Vlissingse kunstenaar Bob Pingen. De verregaande gelijkenis met 'Le mépris' leidt tot discussie op sociale media over de vraag of hier sprake is van een eerbetoon of wellicht plagiaat. De meningen zijn daarover verdeeld.

Pingen zegt dat hij altijd helder is geweest over zijn inspiratiebronnen, onder meer bij de presentatie van het affiche in juni. Toen verwees hij inderdaad onder meer naar Jean-Luc Godard, diens vaste fotograaf Raoul Coutard en vormgever Robert McGinnis, maar zonder 'Le mépris' met name te noemen.

'Nieuwe inspiratie'

De nu opgedoken foto is volgens Pingen afkomstig uit het tijdschrift Paris Match en van een onbekende fotograaf. De foto zou tijdens het draaien van de film zijn genomen. ,,Het is een heel bekende foto. Daar heb ik me door laten inspireren. In de kunst bestaat originaliteit nu eenmaal niet. Kunstenaars pikken dingen op en vervolgens ontstaat er iets nieuws. Alleen uit niets ontstaat niets."

Festivaldirecteur Leo Hannewijk steunt Pingen. ,,Ik snap de ophef ook niet. In kunst worden nu eenmaal vaak citaten gebruikt. We leven in een beeldcultuur. Er zijn zoveel beelden die van een andere context worden voorzien. Dat is geen na-aperij. Het gaat om een nieuwe inspiratie."