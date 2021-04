Poppendamme: ‘Nergens woon je zo mooi als hier’

POLL Tweede Zeeuwse locatie tes­ten-voor-toe­gang opent volgende week in Goes

16 april GOES - De tweede Zeeuwse locatie om te testen-voor-toegang opent volgende week in Goes. Het streven was 16 april, maar het wachten was op de vergunning van de gemeente. Nu kunnen bezoekers aan een testevenement zich in Zeeland alleen laten testen in Geersdijk.