Poolse verdachte maakt iedereen in de rechtbank uit voor rotte vis

Op zoek naar een lief? Misschien vind je die wel tijdens een blinddate in het Postkan­toor in Goes

30 januari GOES - Jirko en Merel droppen straks niet willekeurig mensen met elkaar aan een tafeltje. Nee, ze zoeken vooraf al nauwkeurig uit wie een beetje bij elkaar passen. Want ze willen de vier First Date-avonden in café restaurant Het Postkantoor in Goes serieus aanpakken. ,,We willen de zenuwen bij de deelnemers wegnemen.”