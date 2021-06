Pontje Sluiskil lijkt gered, ook Staten willen er blijvend geld in steken

HZ is blij met het planbureau: ‘Samen brengen we onderzoek in Zeeland op een hoger plan’

9 juni VLISSINGEN - Even dreigde opheffing, zo groot was de ergernis van de provinciale politiek over het werk van ZB Planbureau. Na een reeks van onderzoeken en jaren vergaderen gaat vrijdag de kogel door de kerk. Dan besluiten de Staten dat de vijf wetenschappers die onderzoek doen naar het reilen en zeilen van Zeeland verhuizen van de ZB in Middelburg naar de HZ in Vlissingen. Directeur John Dane ontvangt ze met open armen.