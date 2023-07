Pontes en Ostrea slaan de handen ineen: ‘Maar alle scholen blijven ongewijzigd bestaan’

Op de vraag of de bestuurlijke fusie de opmaat is naar een toekomstige scholenfusie is het antwoord van rector/bestuurder Eric Boerhout van het Ostrea Lyceum klip en klaar: ‘Een hard nee.’ Volgens hem is de bestuurlijke fusie juist bedoeld om een dergelijk scenario te voorkomen en in de toekomst openbaar én christelijk onderwijs te kunnen blijven aanbieden in de regio. Het Goese Lyceum, het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee (beide van Pontes, openbaar) en het Ostrea Lyceum in Goes (christelijk) blijven ongewijzigd bestaan.