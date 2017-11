Polman waarschuwt burgemeesters voor ondermijning

Boek onthult: een van de grondleggers fascisme in Nederland komt uit Tholen

17:58 THOLEN - Een van de grondleggers van het fascisme in de jaren '20 in Nederland, komt uit Tholen. Professor George Charles Labouchère was een verrader, antisemiet, bewonderaar van de nazi's, SS-er en zo fout dat hij de NSB van Anton Mussert maar een slappe hap vond. Dat onthullen Kees Slager en Matty Verkamman in hun nieuwste boek 'Tholen', dat vanaf donderdag in de winkels ligt.