Polman over de marinierskazerne: ineens blijkt de grijze muis een brullende leeuw

Of zijn woede al was gezakt, vroeg Huys aan het begin van het gesprek met Polman in het televisieprogramma Buitenhof. Het was immers twee dagen nadat Zeeland uit Den Haag de bevestiging had gekregen dat het ministerie van Defensie - in de woorden van Polman - achter de rug van de Zeeuwen om, in een geheime militaire operatie, had bekokstoofd dat de nieuwe marinierskazerne niet in Vlissingen wordt gebouwd. Dat was sinds 2012 de afspraak. De commissaris, die doorgaans op geen onvertogen woord valt te betrappen, noemde de gang van zaken 'schadelijk en schandelijk’ en betitelde het gedrag van staatssecretaris Barbara Visser als ‘onverantwoord’: ,,Het is gewoon bedriegen." Nee, de woede was niet gezakt.