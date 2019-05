Polman geeft opdracht tot onderzoek fractiegelden Zeeuwse PVV

Het onderzoek is het gevolg van een grote ruzie binnen de Zeeuwse PVV. De Statenfractie en de PVV-gemeenteraadsfracties in Terneuzen en Tholen zegden vorige maand het vertrouwen in hun voorman Peter van Dijk op. Hij zou misbruik hebben gemaakt van zijn positie door onder meer zijn echtgenote in dienst te nemen. Daarnaast zou hij partijgenoot Vincent Bosch met de dood zou hebben bedreigd. Van Dijk deed op zijn beurt aangifte tegen zijn partijgenoten voor smaad en laster. De fractie in Provinciale Staten is daarop uiteengevallen in een PVV-Van Dijk en de PVV-Bosch.