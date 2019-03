Polman: Advies duurzaamheid helpt ons in Den Haag

De Rli heeft de Zuidwestelijke Delta (Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en West-Brabant) als voorbeeld genomen voor taken die op alle regio’s afkomen: de overgang naar duurzame energie, een natuurvriendelijkere voedselproductie, de overgang naar een economie van hergebruik en aanpassing aan de klimaatverandering. ,,We hebben gekeken hoe die transities elkaar raken en hoe ze elkaar kunnen versterken in plaats van in de weg zitten”, verklaarde Co Verdaas, voorzitter van de werkgroep die het rapport heeft opgesteld. ,,Het is geen lobby voor Zeeland, maar we zeggen wel dat het landelijk niet goedkomt als je geen recht doet aan de specifieke opgaven van de regio.”

Kleinschalig

Volgens de Raad zijn initiatieven in Zeeland nog te kleinschalig en te versnipperd. Door meer samenhang aan te brengen kunnen grotere stappen worden genomen en dat is hard nodig om de doelen in 2050 te halen. Aangeraden wordt om onder meer in te zetten op meer innovatie en een betere afstemming van het onderwijs op het bedrijfsleven. Op die manier kan het duurzaamheidsvraagstuk de regio een impuls geven.