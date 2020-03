Polman aan Tweede Kamer: ‘Denk aan banen voor Zeeland bij order onderzeeboten’

Provincie pakt stikstof aan: vooral kwetsbare duingebie­den moeten versterkt worden

14:51 MIDDELBURG - De stikstofuitstoot in Zeeland moet flink omlaag zodat natuurgebieden een beter leefgebied worden voor dieren en planten. Met name de natuur in duingebieden zoals de Kop van Schouwen en De Manteling op Walcheren moet worden versterkt. Daar is de stikstofbelasting nu veel te hoog waardoor de natuur verarmt.