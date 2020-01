Poll van Forum voor Democratie bevestigt: nieuwe weg naar Yerseke moet anders dan provincie wil

Goesenaar Pim ten Brink ontmoet zijn Venezolaan­se halfbroer en -zus voor het eerst: 'Heel bijzonder'

17:20 GOES - Kijkers van het programma Spoorloos waren gisteravond getuige van een ontroerende ontmoeting. Pim ten Brink (66) uit Goes zag zijn Venezolaanse halfbroer en -zus voor het eerst in levende lijve, na een zoektocht die twintig jaar geleden al begon. ,,Het was heel bijzonder", zegt dochter Valerie een dag na de uitzending.