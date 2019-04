Politiecontrole vanuit een touringcar: ‘We hebben een beller, grijze Volvo!’

Nieuw onderzoek naar ontwikke­lin­gen rond munitie­stort in de Ooster­schel­de noodzake­lijk

19:12 ZIERIKZEE - Nieuw onderzoek naar de ontwikkeling rond de munitiestortplaats in de Oosterschelde bij Zierikzee is volgens wethouder Cees van den Bos noodzakelijk. Daaruit moet blijken hoe snel de corrosie van de oude granaten in de bodemput zich voltrekt en wat het risico is wanneer giftige stoffen vrijkomen.