Politiechef Fred Westerbeke: ‘Drama op zorgboerderij was niet te voorkomen’

voorgeleiding verdachte Drama Alblasser­dam: jongen (12) en vrouw (20) nog in ziekenhuis, OM zegt dat ‘antwoorden zullen komen’

De 12-jarige jongen en de 20-jarige vrouw die bij de dodelijke schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam zwaargewond raakten, liggen nog altijd in het ziekenhuis. Over hun huidige toestand en andere zaken kan het Openbaar Ministerie vanochtend geen mededelingen doen. ,,We willen op dit moment rust in en rondom het onderzoek. De antwoorden zullen komen, maar niet nu”, aldus woordvoerder Olav Brink.

9 mei