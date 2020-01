Politiechef: De rek bij het personeel is eruit

,,Als er nu weer iets op ons afkomt, moeten we harde keuzes maken en taken laten liggen”, waarschuwt de politiebaas. De magere bezetting is landelijk al jaren een groot punt van zorg bij de (regio)politie. Het personeelstekort heeft vooral te maken met sterke vergrijzing, achterblijvende instroom van jonge agenten en bezuinigingen in het verleden.

Moord op advocaat

Na de moord op advocaat Derk Wiersum hebben de regionale eenheden ook nog eens honderden politiemensen moeten afstaan voor extra beveiliging en bewaking van rechters, officieren en advocaten. Zeeland-West-Brabant mist hierdoor 36 agenten en rechercheurs.

,,Dat alles heeft zijn weerslag”, betoogt Ekelmans, ,,we moeten improviseren om werkroosters gevuld te krijgen. De helft van de te leveren mensen hebben we gehaald uit de zogeheten flexteams, waarmee we normaal de opsporing en blauw op straat steunen. Wijkagenten sprongen al bij in de noodhulp en de regionale recherche heeft mede daarom een team van vijftien man opgeheven. Ook doen we wat minder controles.”

Het betreft maatregelen die volgens Ekelmans ‘zo onzichtbaar mogelijk zijn’ en waar het publiek niet veel van merkt. ,,Maar die kaasschaaf werkt niet meer. Dat punt zijn we voorbij in de regio. Als er weer iets gebeurt, zullen we echt moeten gaan kiezen. Dan worden de maatregelen wel zichtbaar.”

,,Het eerste waar wij dan aan denken is beknibbbelen op de inzet bij evenementen en demonstraties. Maar je kunt ook zeggen: we gaan minder onderzoeken doen. Of we sluiten politiebureaus. De lokale driehoek met bestuur en Openbaar Ministerie moet dit uiteindelijk beslissen. Wij leggen alleen de opties voor.”

Hartenkreet