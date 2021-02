Politie zoekt tussen Sluis en Retranchement naar vermiste Ichelle

video Opgepakte vrouw in zaak-Ichel­le verdacht van moord, nieuws komt bij familie ‘keihard binnen’

12 februari OOSTBURG - De 44-jarige vrouw die dinsdag werd aangehouden in de vermissingszaak van Ichelle van de Velde, wordt verdacht van moord met voorbedachte rade. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Ichelle is nog niet gevonden, maar de kans dat ze nog in leven is, wordt door politie en justitie als ‘zeer klein’ ingeschat. De rechtbank houdt de vrouw twee weken langer in voorlopige hechtenis.