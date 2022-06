Politie wil geen trekkers op de snelweg, maar Zeeuwse boeren passen zich niet aan: ‘Wij gaan gewoon over de A58'

met video Fans in de rij voor een handteke­ning van Karin Slaughter: ‘Dit boek is maandag wel uit’

GOES - ,,Hello, How are you?” Karin Slaughter, schrijfster van thrillers heet de eerste bezoeker van de signeersessie van harte welkom. Ze is zaterdagochtend in Goes, bij de Koperen Tuin, om haar nieuwe boek Gewetenloos te promoten.

18 juni