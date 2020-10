Politie wil burger weerbaar maken tegen gehaaide cybercriminelen

SP vraagt staatsse­cre­ta­ris om ombudsman bij Dethon vanwege ‘angstcul­tuur’

1 oktober DEN HAAG - De SP wil een laagdrempelige ombudsman of -vrouw bij sociale werkbedrijven als Dethon in Zeeuws-Vlaanderen. Dat blijkt uit vragen van het Kamerlid Jasper van Dijk over de angstcultuur die er volgens vakbond FNV heerst bij Dethon.