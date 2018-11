Politie waarschuwt voor oplichting via nepbetaalapps

Het gaat dan om ‘phishing’, een vorm van oplichting die gebruikt wordt om geld van argeloze internetgebruikers af te troggelen. De oplichters gaan vaak als volgt te werk: adverteerders op verkoopsites worden benaderd door iemand die zich voordoet als potentiele koper. Al snel wordt gevraagd of de deal wellicht per WhatsApp kan worden voortgezet. De ‘koper’ geeft aan dat hij al vaker opgelicht is door mensen die adverteren op een verkoopsite en vraagt de adverteeder om, via een betaalverzoek dat hij zal sturen, één cent over te maken.

Veel mensen voldoen vervolgens aan dit verzoek, omdat ze bedenken dat je je aan één cent geen buil kunt vallen. En dát is precies waar de oplichters op uit zijn. ‘Bij het overmaken van die ene cent via het betaalverzoek dat je kreeg van de ‘koper’ log je in op wat je denkt dat jouw eigen bank is. In werkelijkheid betreft het hier een nepwebsite die niet van jouw bank is, maar die je doorstuurt naar een site van de ‘koper’. Op het moment dat jij je vertrouwelijke gegevens invoert, heeft de oplichter jouw gegevens ook en kan hij daarmee jouw rekening plunderen', legt de afdeling Cybercrime van de politie uit.