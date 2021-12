Politie vindt Vlissingse auto die gevaarlijk vol zit met illegaal vuurwerk

Niet alleen de zieke Marley (4), ook haar familie kon even bijtanken in de ‘koninklij­ke’ kampeerwa­gen van Sophie

Haar haartjes groeien weer en Marley (4) straalt als nooit tevoren. Maar het meisje uit het Noord-Hollandse Huizen heeft een bar en boos jaar achter de rug. Oktober vorig jaar bleek ze ernstig ziek. Met haar familie kon ze, tussen de chemo’s door, een week logeren in de pipowagen van de stichting Sophie in Westenschouwen. Dat waren superdagen, vertelt haar tante Wendy Elshout uit het Gelderse Huissen. ,,Het was zo mooi om daar even samen te kunnen zijn. Het was een perfecte week.”

