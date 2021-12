Politie vindt hennepkwekerij in Eede door anonieme tip

De politie kwam de kwekerij op het spoor door een tip die binnenkwam via Meld Misdaad Anoniem. Toen agenten gingen kijken bleek er inderdaad een hennepkwekerij in het grensdorp te zitten. Er is een verdachte aangehouden en de kwekerij is ontmanteld en opgeruimd. Hoeveel planten er zijn aangetroffen is niet bekend gemaakt.