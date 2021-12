Politie vindt gasdrukwapen in tas 16-jarige scholier

De jongen is ter plekke aangehouden door de politie. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zit hij op dit moment nog vast. Het wapen is door de politie in beslag genomen voor onderzoek. Uit dat onderzoek bleek dat het om een gasdrukwapen gaat. Dit wapen lijkt erg op een echt vuurwapen en kan bedreigend overkomen. Het is daarom verboden zoiets in bezit te hebben. De aangehouden verdachte is door rechercheurs verhoord.