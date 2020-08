Politie te water had deze zomer de handen vol: ‘Mensen kochten snel een bootje op Marktplaats’

Weinig verzet te verwachten tegen nieuw zonnepark bij Sas van Gent

10:06 SAS VAN GENT - Tegen de komst van een nieuw zonnepark ten noorden van de Sas van Gent is waarschijnlijk weinig verzet te verwachten. Energiebedrijf Vattenfall dat 9 september informatiebijeenkomsten houdt over het project, is bij de voorbereiding niet over één nacht ijs gegaan.