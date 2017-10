Politie stuit diverse keren op geweld en agressie

Agressie en geweld tegen agenten is onacceptabel. Dat is de mening van districtschef Ronald Weydema, "Agenten en andere hulpverleners hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. We testen tegenwoordig na geweld regelmatig op alcohol en drugs. Dit op grond van de Wet Middelenonderzoek bij Geweldplegers. Van deze middelen is namelijk aangetoond dat zij een ontremmende invloed hebben en de kans op geweld kunnen vergroten."

Een melding van huiselijk geweld kwam op zaterdagavond binnen bij de politie in Vlissingen. In een woning in het Middengebied in Vlissingen werd een dronken man aangehouden voor het slaan van zijn vrouw. Het slachtoffer raakte gewond in haar gezicht en is naar de huisartsenpost in Vlissingen gegaan voor medische hulp. De echtgenoot werd door de politie meegenomen naar Torentijd, waar uit een blaastest bleek dat de man teveel gedronken had.

Een 17-jarig meisje uit Oosterland werd zaterdagavond in Renesse staande gehouden door de politie tijdens een ruzie met drie andere jongeren. Het meisje luisterde naar de politie toen deze haar wegstuurde, maar werd later door de politie aangetroffen, vechtend met een jongen. Het meisje, waarvan later uit een ademtest bleek dat ze gedronken had, werd aangehouden en meegenomen naar Torentijd. Op zondag werd het meisje verhoord en kreeg ze boetes voor openbaar dronkenschap en vechten op straat.

Twee mannen werden in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden door de politie in Vlissingen. Rond 2.45 uur werd de ene man aangehouden voor wildplassen en het bezit van alcohol op straat. De ander, een 31-jarige Vlissinger, werd aangehouden voor het beledigen van een agent en meegenomen naar het politiecellencomplex in Middelburg.

Een politie-biker werd rond 2.45 uur bedreigd op Acher de Houttuinen in Middelburg. De dader, een 25-jarige man uit Aalden, haalde zonder enige aanleiding een kapot bierflesje tevoorschijn waar hij de politieagent mee bedreigde. Ook beledigde hij de agenten. De politie besloot de man mee te nemen naar het cellencomplex in Middelburg voor nader onderzoek. De man weigerde een blaastest af te nemen. Hij is 's nachts opgesloten en op zondag verhoord. De bedreigde agent heeft besloten aangifte te doen.

Busje

Een busje met zeven jongeren werd door de douane aangetroffen op de A58 ter hoogte van De Poel bij Goes. De jongeren, die rond 05:20 gecontroleerd werden, gedroegen zich volgens de douane erg vervelend. Eén van de jongens sloeg een ander hard op zijn gezicht, waarna hij aangehouden is door de politie. De 21-jarige Middelburger is meegenomen naar Torentijd en op zondag verhoord. Uit een blaastest bleek dat de jongen dronken was.