Politie schrijft 15 bekeuringen tijdens controle in Vlissingen-Oost

Oprichter No Surrender niet terug naar Torentijd in Middelburg

13 september ROTTERDAM - Oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender keert niet terug naar Torentijd in Middelburg en blijft in het strenge regime van de gevangenis in Vught. De rechtbank heeft dat woensdag bepaald over zijn verzoek tot overplaatsing naar een lichter regime.