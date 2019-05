Politie ruimt drie Zeeuwse hennepkwekerijen

In een pand aan de Verwerijstraat in Middelburg werden 98 planten aangetroffen. Ook daar was sprake van stroomdiefstal. Volgens agenten ging het om een onveilige situatie, de meter werd in beslag genomen. In een pand aan de Prinsenkade in Sas van Gent werd een plantage met 60 geknipte planten en 114 lege potten aangetroffen. In zowel Clinge, Middelburg en Sas van Gent is een verdachte aangehouden.