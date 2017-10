Politie poogt agent die coke snoof te ontslaan

De agent is sinds 2011 in dienst bij de politie in Zeeland. Toen zijn drugsgebruik in 2015 aan het licht kwam, werd hij geschorst en een jaar later ontslagen. Met hulp van de politievakbond stapte hij naar de rechter die in augustus bepaalde dat het ontslagbesluit moet worden teruggedraaid. Volgens de uitspraak was er in de eenheidsleiding van de politie Zeeland-West-Brabant veel discussie over de toekomst van de agent bij het korps. Ondanks de weerstand bij een deel van de politiebazen werd besloten om de agent in dienst te houden en over te plaatsen naar een ander team. In een gesprek vertelde de plaatsvervangend districtschef dat hij niet ontslagen zou worden.