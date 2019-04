Politie pakt vier mensen voor rijden onder invloed

COLUMN ONDINE VAN DER VLEUTEN Had ik straks een ‘voorgat’ in plaats van een vagina?

16:00 S. kwam terug van de toiletten, een geïrriteerde blik in haar ogen. ,,Wat denk je? Hadden ze een genderneutraal toilet. Dat is toch van de gekke. Ik wil helemaal geen toilet waar mannen én vrouwen naar binnen mogen. Dan voel ik me gewoon niet veilig. Bovendien, mag een dame haar make-up alsjeblieft bijwerken zonder dat er een kerel op staat te kijken?”