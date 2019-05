Politie pakt verdachte op in verband met dode vrouw Oostkapelle

Langzamer langs Zeeuwse flitspalen, maar harder door Wester­schel­de­tun­nel

6:45 DRAAIBRUG - Het aantal automobilisten dat dit jaar te hard langs digitale flitspalen reed, is tot nu toe lager dan vorig jaar. In de eerste vier maanden gingen zo'n 25.500 boetes de deur uit, zo'n drieduizend minder dan in 2018.