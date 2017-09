Politie pakt airsoftwapen af van 15-jarige in Zierikzee

Een airsoftwapen werkt meestal met gas- veer- of luchtdruk en is niet van echte vuurwapens te onderscheiden. 'Zo’n wapen is zeer geschikt voor afdreiging', reageert de politie. Daarom is het verboden om zichtbaar met een airsoftwapen over straat te lopen. De politie heeft het nepwapen in beslag genomen. Hoewel de jongen is vrijgelaten, wordt hij op een later moment met zijn ouders op het politiebureau verwacht.