Politie over steekpartij Middelburg: stop met aan schandpaal nagelen van personen

Lange rij proteste­ren­de sporters langs Kanaal door Walcheren

VLISSINGEN - Een menselijke keten langs het Kanaal door Walcheren. Sportschool Fitness Fitaal in Vlissingen komt vandaag in actie tegen de lockdown. ,,Als deze lockdown nog langer gaat duren, moeten we over een maand onze spullen pakken.”

11:12