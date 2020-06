Politie onderzoekt sterfgeval in Middelburg, woning afgezet met lint

MIDDELBURG - In een woning aan de Seisweg in Middelburg is vanochtend iemand overleden. De politie doet onderzoek, meerdere rechercheurs zijn ter plaatse. De technische recherche is een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak. In de loop van de dag komt de politie met meer informatie naar buiten.