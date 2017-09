Politie onderzoekt invoering bodycam

GOES - De politie onderzoekt of agenten in Zeeland kunnen worden uitgerust met een bodycam. Dat antwoorden burgemeester en wethouders van Goes op vragen van de SGP-CU.

Die fractie zou graag zien dat de Goese politie bodycams (een camera op het uniform) gaat inzetten in de bestrijding van alcoholmisbruik onder jongeren. Jongeren die te veel hebben gedronken confronteren met de beelden als ze eenmaal weer ontnuchterd zijn, kan ervoor zorgen dat ze daarna bewuster met drank omgaan, denkt ook het Goese college. Omdat het dragen van een bodycam een verantwoordelijkheid van de politie is, heeft Goes contact opgenomen met de leiding van de Politie Zeeland. Die heeft op haar beurt laten weten dat de nationale korpschef positief is over het gebruik van de bodycam en dat wordt onderzocht of die ook in Zeeland kan worden toegepast. De aanschaf vergt echter een behoorlijke investering. Dat geld moet eerst nog op tafel komen. ,,Dat is vooral een zaak van de politie Zeeland", aldus het Goese college.

Overigens heeft het politeam Zeeuws-Vlaanderen deze week een video online geplaatst die onder meer met behulp van een bodycam is gemaakt. De agenten filmden hoe zij uitrukten naar een brand in een woonzorgcentrum in Terneuzen. Het filmpje is inmiddels al tienduizenden keren bekeken.

Vooral in de Randstad zijn agenten al uitgerust met camera's, maar die zijn niet specifiek bedoeld om alcoholmisbruik te registreren. Wel maken verschillende gemeenten in Nederland al gebruik van bodycams om dronken jeugd te filmen. In de gemeente Amersfoort is een proef gehouden door het Trimbos Instituut, onder de naam ‘De Confrontatie’. De resultaten hiervan waren positief en zowel jongeren als hun ouders gaven aan 'waarschijnlijk' minder te gaan drinken.