'Politie moet vaker oefenen met beveiliging kerncentrale'

BORSSELE - De politie moet beter en vaker oefenen met de beveiliging van nucleaire inrichtingen. Ook de samenwerking met andere partijen kan intensiever, zo oordeelt de Inspectie Veiligheid en Justitie. In hoeverre dat opgaat voor de kerncentrale in Borssele, is onduidelijk. Inspectie noch politie laat zich daarover uit.

Nucleaire inrichtingen moeten zelf maatregelen treffen om zich te wapenen tegen bijvoorbeeld diefstal en sabotage. In extreme gevallen kunnen zij een beroep doen op de overheid. De politie in de betrokken regio moet daarvoor een plan klaar hebben liggen.

Omdat niet duidelijk was of die plannen er ook zijn en in welke mate die nog actueel zijn, heeft de Inspectie die in kaart gebracht. Daarbij is gekeken naar alle zes nucleaire inrichtingen in Nederland: de kerncentrale en de Covra in Vlissingen-Oost, het Reactor Instituut Delft, de kernreactor in Petten, Urenco in Almelo en de gesloten kerncentrale in Dodewaard.

De Inspectie constateert dat de politie-eenheden 'doordacht invulling geven aan de externe beveiliging van nucleaire inrichtingen'. De plannen voldoen aan de eisen, zijn waar nodig goed afgestemd op de lokale situatie en sluiten aan op de plannen van de veiligheidsregio's.

Op papier ziet het er dus goed uit, vindt de Inspectie. In de praktijk valt er nog wel wat te verbeteren. De afspraken die de politie-eenheden en de nucleaire inrichtingen maken worden niet altijd nagekomen en de meldkamer wordt soms niet betrokken bij oefeningen. De Inspectie roept de politie en de betrokken burgemeesters en veiligheidsregio’s op dit te verbeteren.

Het ontbreekt vaak aan gezamenlijk oefenen, waaraan alle politieonderdelen die een rol spelen deelnemen. Drie van de vier betrokken regio's geven 'beperkt uitvoering aan het oefenen met de nucleaire inrichtingen', aldus de Inspectie. Juist het feit dat er bijna geen incidenten plaatsvinden, maakt de noodzaak van oefenen alleen maar groter, om te kunnen bepalen of de beveiligingsplannen ook in de praktijk werken.

Lokale kennis

De Inspectie gaat in het rapport, dat minister Stef Blok donderdag aanbood aan de Tweede Kamer, niet specifiek in op de Zeeuwse situatie. Ook was zij donderdag niet in staat tot verdere toelichting. In het rapport wordt de politie-eenheid Zeeland/West-Brabant wel in positieve zin genoemd, omdat zij regelmatig werkbezoeken aan de kerncentrale in Borssele organiseert voor verschillende geledingen. Dat bevordert de 'lokale kennis' die noodzakelijk is voor een goed beveiligingsplan, aldus de Inspectie.