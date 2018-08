Politie lost waarschuwingsschot na ruzie op parkeerplaats in Vlissingen

Agenten kregen rond kwart over zeven een melding dat er op het parkeerterrein ruzie was uitgebroken tussen verschillende mensen. Getuigen maakten melding van een vuurwapen. De auto’s achtervolgden elkaar op de parkeerplaats waardoor gevaarlijke situaties ontstonden. Meerdere politie-agenten snelden zich naar het parkeerterrein. Maar toen ze er aankwamen, waren de auto's inmiddels vertrokken.

Even later hield de politie drie verdachten aan in de Lekstraat in Souburg. Omdat een zich verzette, loste een agent een waarschuwingsschot. De verdachten zijn overgebracht naar een politiebureau. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.