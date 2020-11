Politie legt beslag op woningen, auto's en geld na onderzoek naar hennepkwekers

Poll Weer een dag zonder boekingen: reisbran­che is het grootste corona-slachtof­fer

10 november Het gaat veel over de horeca, maar de reisbranche is waarschijnlijk het grootste slachtoffer van de pandemie. Wie de cijfers bij TravelXL Reisburo Van Oeveren in Zierikzee overziet, grijpt naar een zakdoek. ,,Wij zijn 92 procent van onze omzet verloren. En er wordt nu ook niks geboekt. Er komen alleen annuleringen binnen”, zegt manager Martine Wakkee.