Politie is in Noord-Beveland wel heel vaak te laat bij spoedgevallen

VLISSINGEN - De politie komt in Noord-Beveland in spoedgevallen slechts in 38,7 procent van de gevallen binnen een kwartier ter plaatse. Dat blijkt uit recente cijfers van de politie zelf. Noord-Beveland is daarmee de slechtst scorende gemeente in Zeeland, maar staat ook op landelijke schaal op de een-na-laatste plaats.

Bij dit soort meldingen is er sprake van een levensbedreigende situatie en rukt de politie met zwaailichten en sirene uit. Alleen in de Groningse gemeente De Marne is de politie nog minder vaak op tijd: in 32,7 procent van de spoedgevallen.

Binnen Zeeland scoort de gemeente Middelburg het best: daar is de politie in 88 procent van de gevallen binnen een kwartier ter plaatse. Daarna volgen Goes (84,6) en Vlissingen en Goed (83,9). Onderaan bungelen, naast Noord-Beveland, Reimerswaal (55,6) en Tholen (54,9)

In de eerste zes maanden van dit jaar was de politie in ruim 85 procent van de spoedgevallen over het hele land gezien binnen een kwartier ter plaatse. De politie haalt daarmee haar eigen norm niet: ze streeft ernaar om er bij negentig procent van de zogenoemde prio1-meldingen binnen die tijd te zijn. Het deel van de spoedritten waarbij de zogeheten reactietijd binnen het kwartier valt, ligt al enkele jaren op zo'n 85 procent.