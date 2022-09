Politie houdt de wacht bij toegangswegen Renesse: opperste staat van paraatheid vanwege mogelijke groepsruzie

Wie zaterdagavond en -nacht Renesse in wilde, stuitte op een blokkade van politieauto's. Het populaire uitgaansdorp is uitgeroepen tot ‘veiligheidsrisicogebied'.

‘Blijf thuis, of ga naar huis’, dat was de boodschap die de politie zaterdag rond middernacht verspreidde aan mensen die op stap willen in Renesse. Loco-burgemeester van Schouwen-Duiveland Jacqueline van Burg had het dorp uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied en daarom stonden de toegangswegen bol van politieauto's.

In het hart van het dorp, op de Hogezoom, stonden 's nachts beveiligers en handhavers bij de Zoom, Pinky's en bar de Stulp. Maar dat is niets bijzonders. ,,We staan hier elke zaterdag", zeggen de handhavers. Het uitgaanspubliek heeft niets tot weinig gemerkt van de aanwezigheid van de politie bij de ingang van het dorp. Zij komen voor een onbezorgde avond. Het was verder rustig op de Hogezoom en dat wilden de burgemeester en de politie ook graag zo houden, schreven ze in een tweet.

Quote De politie heeft vernomen dat groepen op gewelddadi­ge wijze de confronta­tie met elkaar zouden willen zoeken

Eerdere vechtpartij

Die opperste staat van paraatheid kwam doordat de politie had vernomen dat groepen op gewelddadige wijze de confrontatie met elkaar zouden willen zoeken. ,,We kregen een signaal dat groepen mensen vanuit Dordrecht op weg was naar Renesse. Waarschijnlijk wilden ze naar Zeeland afreizen vanwege een vechtpartij die vorige week in Renesse plaatsvond. Wij hadden een vermoeden dat ze dat zouden gaan beslechten", zegt een woordvoerder van de politie achteraf.

De status veiligheidsrisicogebied betekende dat de politie iedereen preventief mocht fouilleren om te controleren op aanwezigheid van wapens. De agenten stonden op de rotondes van de N652 elke auto op te wachten die in de richting van Renesse reed.

Volledig scherm Politie en handhaving lieten zich zaterdagavond zien op de Hogezoom in Renesse, maar het is een rustige avond gebleven. © Valeska Nastaly

Blaastest

Na een korte ondervraging mochten de meeste automobilisten doorrijden. Sommigen werden aan de kant gezet voor een blaastest. De bestuurder van een rode auto had te veel gedronken en moest mee naar het bureau. Zijn bijrijders konden ook niet meer plaatsnemen achter het stuur. Pech gehad, reageerden de agenten. Maar verder wees niets erop dat zij de personen zijn waar de politie naar op zoek is. Het leek erop, dat het een rustige uitgaansnacht zou blijven in Renesse.

Dat klopt ook. ,,Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel hebben we een grote groep Zeeuwen gevraagd te vertrekken", zegt de politiewoordvoerder. Loco-burgemeester Van Burg heeft naast de politie overleg gehad met de officier van justitie om Renesse te kunnen uitroepen tot veiligheidsrisicogebied. ,,Dat heeft te maken met de Wet wapens en munitie. De politie mag dan preventief fouilleren zonder dat er een verdenking is van een criminele achtergrond”, aldus de politiewoordvoerder. Of er daadwerkelijk is er gefouilleerd, weet hij niet. ,,Er zijn geen bijzonderheden op wapengebied en er is verder niets uit de hand gelopen. Je zult nooit weten of deze maatregel nodig was, maar het was een soort voorzorgsmaatregel en daar is het bij gebleven.”

‘Kordaat optreden’

Loco-burgemeester Jacqueline van Burg, die optrad vanwege vakantie van burgemeester Jack van der Hoek, zegt blij te zijn met ‘het kordate optreden van de politie’: ,,Ze hadden serieuze signalen dat groepen deze kant op zouden komen. Gelukkig is het rustig gebleven. Je kiest niet zomaar voor een veiligheidsrisicogebied, maar als je zulke signalen krijgt, moet je ze wel serieus nemen. Ik ben blij met de goede samenwerking tussen politie, justitie en de gemeente, je ziet dat het heeft gewerkt.”

Volledig scherm Om in de gaten te kunnen houden wie het dorp in of uit zou gaan heeft de politie alle passerende voertuigen gecontroleerd. © HVZeeland