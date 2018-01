Politie en OM: jaarwisseling Zeeland rustig verlopen

De politie arresteerde zeven mensen voor incidenten rond oud en nieuw. Het aantal meldingen van incidenten ligt 30 procent lager dan tijdens de vorige jaarwisseling: 202 tegenover 277. Walcheren (65) scoorde de helft minder incidenten, de Oosterschelderegio (77) 16 minder en Zeeuws-Vlaanderen had er iets meer (60 tegenover 51 een jaar terug). Tientallen jongeren zijn bekeurd voor het te vroeg afsteken van vuurwerk of het bezit van illegale knallers. Voor hoeveel geld er schade is aangericht, is nog niet bekend.

Gebiedsverboden

Op een persconferentie zeiden de Middelburgse burgemeester Harald Bergmann (districtsvoorzitter van de politieregio Zeeland-West-Brabant), politiechef Ronald Weydema en gebiedsofficier van justitie Marco van Leeuwen dat preventieve maatregelen zoals gebiedsverboden en brieven aan raddraaiers van vorig jaar hun vruchten hebben afgeworpen. Ook waren brandgangen afgesloten.

In Vlissingen, waar het een jaar terug met oud en nieuw flink uit de hand liep, bleef het dan ook relatief rustig, mede door een samenscholingsverbod. De politie arresteerde vier mensen die dat overtraden. Ook had iemand een jerrycan met brandstof bij zich. Andere arrestaties betroffen onder meer openbare dronkenschap en bedreiging. Ook in het doorgaans onrustige Krabbendijke bleef het opmerkelijk kalm.

Gasleiding

De Zeeuwse brandweer rukte de jaarwisseling in totaal 71 keer uit. In bijna alle gevallen ging dat om een zogenoemde kleine brand, waarbij het inzetten van één blusvoertuig volstond. Het vaakst moest de brandweer vuur blussen in Vlissingen: 24 keer. In Kattendijke kwamen zaterdagavond tientallen huizen zonder gas te zitten nadat vuurwerk in een rioolput was ontploft. Daarop sprong de gasleiding.

De politie maakte op oudejaarsavond een einde aan een vuurwerkshow in Westdorpe. De organisator gebruikte daarvoor illegaal zwaar vuurwerk. Het is door de Explosieven Opruimingsdienst tot ontploffing gebracht.

Bij het ADRZ werden op oudjaarsdag en in de nieuwjaarsnacht in totaal zes vuurwerkslachtoffers behandeld. Het ging vooral om oogletsel; ook was er sprake van een pijnlijke pols en brandwonden in het gezicht.