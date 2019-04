Politie druk met zes ongelukken met letsel in Zeeland

Onderhuid­se dreiging en stil geweld in het MuZEEum in Vlissingen

7:00 VLISSINGEN - De expositie 'Bommen en Granaten’ die per vandaag te zien is in het Zeeuws Maritiem MuZEEum is de eerste manifestatie van de herdenking van de Slag om de Schelde in Vlissingen. Het is ook een kennismaking met een andere aanpak die het museum gaat beoefenen.