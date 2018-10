Politie doet drugsvondst en houdt acht verdachten aan

Vrijspraak voor Goese scou­tinglei­der die kinderen brandmerk­te - Openbaar Ministerie in hoger beroep

14:57 GOES - De 23-jarige scoutingleider M.B. uit Goes, die tijdens een zomerkamp drie kinderen brandmerkte, is donderdag vrijgesproken door de rechtbank in Middelburg. De rechter acht niet bewezen dat de man dat met opzet heeft gedaan of had moeten weten dat de kinderen gewond zouden raken, zoals hem in de aanklacht door het Openbaar Ministerie (OM) werd verweten. Het OM gaat in hoger beroep.