Politie doet aangifte van vernieling én belediging

Discothe­ken Schutters in Middelburg en Pinky's in Renesse blazen nachtelij­ke protestac­tie af. El Toro Goes gaat wel open en riskeert boete en sluiting

MIDDELBURG - Discotheek Schutters in Middelburg en Pinky's in Renesse staken de protestactie ‘De Nacht staat op’. Ze willen een boete of sluiting voorkomen.

15:45